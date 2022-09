Perde il sentiero mentre è in cerca di funghi: 27enne recuperata dai vigili del fuoco (Di mercoledì 7 settembre 2022) Santa Brigida. Sono state ore di ansia per una ragazza di 27 anni di origine francese che mentre era in cerca di funghi ha improvvisamente perso il sentiero, scivolando anche per alcuni metri. La giovane si trovava insieme al compagno e a un certo punto avevano deciso di separarsi: quando poi sono riusciti a rimettersi in contatto tra di loro hanno chiesto subito aiuto, senza però riuscire a dare ai soccorritori l’esatta posizione della 27enne. Sono stati allora attivati i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, i cinofili del comando di Bergamo e i tecnici della VI delegazione Orobica del Soccorso Alpino. La ragazza è stata localizzata in poco tempo in località Cugno, a 730 metri di altitudine e portata in salvo: l’intervento, iniziato poco dopo le 16.30, è ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Santa Brigida. Sono state ore di ansia per una ragazza di 27 anni di origine francese cheera indiha improvvisamente perso il, scivolando anche per alcuni metri. La giovane si trovava insieme al compagno e a un certo punto avevano deciso di separarsi: quando poi sono riusciti a rimettersi in contatto tra di loro hanno chiesto subito aiuto, senza però riuscire a dare ai soccorritori l’esatta posizione della. Sono stati allora attivati ideldel distaccamento di Zogno, i cinofili del comando di Bergamo e i tecnici della VI delegazione Orobica del Soccorso Alpino. La ragazza è stata localizzata in poco tempo in località Cugno, a 730 metri di altitudine e portata in salvo: l’intervento, iniziato poco dopo le 16.30, è ...

Ticinonline : Cade in montagna, perde la vita una 63enne. La donna, che stava percorrendo un sentiero nei pressi di Maggia, risie… - ottopagine : Turista americana perde l'orientamento in un sentiero: intercettata e salvata #Agerola - infoitinterno : Scivola sul sentiero e precipita in un canalone per quaranta metri, escursionista perde la vita - messveneto : Scivola sul sentiero e precipita in un canalone per quaranta metri, escursionista perde la vita - CorriereAlbaBra : Nella giornata di ieri la squadra del soccorso alpino di Cuneo è intervenuta in supporto dell'elisoccorso del servi… -