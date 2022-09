Per essere indipendenti dal gas russo servono i rigassificatori in tempi brevi, dice Cingolani (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il ministero per la Transizione ecologica ha pubblicato il piano per il risparmio di gas che prevede la diminuzione di un grado della temperatura negli edifici e la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione, con l’obiettivo di tagliare i consumi per 5,3 miliardi di metri cubi di gas. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha commentato che il piano del ministro Roberto Cingolani «è stato imposto a Roma da Bruxelles, che agisce su ordini di Washington». Ma il ministro risponde in un’intervista al Corriere: «È un attacco che rivela una mentalità totalitaria. Noi non prendiamo ordini da nessuno. L’Italia è un Paese libero, democratico e collabora con la Ue per fare fronte comune anche sui problemi energetici». Non solo. Maria Zakharova prevede anche che «gli italiani dovranno soffrire». E anche su questo punto Cingolani ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il ministero per la Transizione ecologica ha pubblicato il piano per il risparmio di gas che prevede la diminuzione di un grado della temperatura negli edifici e la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione, con l’obiettivo di tagliare i consumi per 5,3 miliardi di metri cubi di gas. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha commentato che il piano del ministro Roberto«è stato imposto a Roma da Bruxelles, che agisce su ordini di Washington». Ma il ministro risponde in un’intervista al Corriere: «È un attacco che rivela una mentalità totalitaria. Noi non prendiamo ordini da nessuno. L’Italia è un Paese libero, democratico e collabora con la Ue per fare fronte comune anche sui problemi energetici». Non solo. Maria Zakharova prevede anche che «gli italiani dovranno soffrire». E anche su questo punto...

ladyonorato : >> dei vaccini nel prevenire il contagio da Sars-Cov2. Citano sempre, infatti, i dati sulla riduzione delle ospedal… - lauraboldrini : Le donne italiane devono essere pagate per restare chiuse in casa a fare le pulizie, quelle rom vanno cacciate dall… - fanpage : #AlessioDiGiulio ha filmato e invitato all'espulsione su una presunta base etnica una donna rom per ottenere voti,… - riccardoena66 : @sellox2 Il 33% no, ma sicuramente tra il 12 e 15, suff per essere insieme al PD oltre il 40% e governare il paese.… - Footbol030 : @Captivus_acm Anche secondo me ha i mezzi ma ieri pioli ha sbagliato, un cambio con un giovane simile non lo fai in… -