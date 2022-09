Pd a picco, i sondaggi che prevedono una sconfitta netta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fratelli d'Italia, Movimento 5 stelle e Terzo Polo in crescita. Pd, Lega e Forza Italia in arretramento. E centrodestra che continua a mantenere un vantaggio più che rassicurante sulla coalizione avversaria. È la tendenza fotografata dalla media dei sondaggi realizzata da Agi/YouTrend quando mancano 18 giorni alle elezioni e solo quattro allo stop alla pubblicazione delle indagini statistiche. Al netto di un esito generale del voto che continua ad apparire segnato, alcune tendenze interessanti si registrano ai piedi del podio, dove i contestuali calo della Lega (12,9%, -0,9 rispetto alla settimana precedente) e avanzata dei Cinquestelle (12,2%, +1,3) fa scattare l'allarme rosso nel Carroccio per il possibile sorpasso di Conte. Sorpasso che rischia di concretizzarsi anche nelle posizioni immediatamente successive, con Forza Italia che arretra al 7,9%, lasciando sul ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fratelli d'Italia, Movimento 5 stelle e Terzo Polo in crescita. Pd, Lega e Forza Italia in arretramento. E centrodestra che continua a mantenere un vantaggio più che rassicurante sulla coalizione avversaria. È la tendenza fotografata dalla media deirealizzata da Agi/YouTrend quando mancano 18 giorni alle elezioni e solo quattro allo stop alla pubblicazione delle indagini statistiche. Al netto di un esito generale del voto che continua ad apparire segnato, alcune tendenze interessanti si registrano ai piedi del podio, dove i contestuali calo della Lega (12,9%, -0,9 rispetto alla settimana precedente) e avanzata dei Cinquestelle (12,2%, +1,3) fa scattare l'allarme rosso nel Carroccio per il possibile sorpasso di Conte. Sorpasso che rischia di concretizzarsi anche nelle posizioni immediatamente successive, con Forza Italia che arretra al 7,9%, lasciando sul ...

tempoweb : #Pd a picco, i #sondaggi che prevedono una sconfitta netta @CarloSolimene #7settembre - AlBizzotto : RT @tempoweb: #Sondaggio-bomba: #FdI mai così in alto, #Pd a picco. E c'è un sorpasso clamoroso #mentana #sondaggi #elezionipolitiche22 #m5… - Vankue : @monicaguerzoni Già. Infatti lo ricordo come voleva avere una interlocuzione, inventandosi messaggini mai esistiti.… - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: #Sondaggio-bomba: #FdI mai così in alto, #Pd a picco. E c'è un sorpasso clamoroso #mentana #sondaggi #elezionipolitiche22 #m5… - BallettiRoberto : RT @tempoweb: #Sondaggio-bomba: #FdI mai così in alto, #Pd a picco. E c'è un sorpasso clamoroso #mentana #sondaggi #elezionipolitiche22 #m5… -