Pamela Prati minacciata | “Sappiamo la verità!” | Non risponde più al telefono

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Grande attesa per il ritorno dinella casa del Grande Fratello Vip: spunta però una prima clamorosa “minaccia” La showgirl(screenshot Twitter)L’annuncio del ritorno dinella casa del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti senza parole. L’ultima volta per lei non è finita nel migliore dei modi: la showgirl ha lasciato la casa più spiata d’Italia in diretta e chiedendo a gran voce un taxi. Da quel momento in poi per lei sono arrivate tutta una serie di brutte notizie. Prima il caso Mark Caltagirone ovvero l’uomo che per mesi è stato indicato come suo futuro marito salvo poi scoprire che in realtà questa persona non è mai esistita. Poi il braccio di ferro legale con la Mediaset che ha portato lalontana dalla tv per diverso ...