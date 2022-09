Mozambico, una suora italiana è morta in un attentato: Suor Maria De Coppi aveva denunciato il terrorismo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una Suora italiana, originaria di Vittorio Veneto, è morta in un attentato avvenuto in Mozambico, nella città di Chipene. Nell'attacco sono sopravvissuti altri due italiani, i sacerdoti friulani don ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una, originaria di Vittorio Veneto, èin unavvenuto in, nella città di Chipene. Nell'attacco sono sopravvissuti altri due italiani, i sacerdoti friulani don ...

repubblica : Agguato in Mozambico. Uccisa una suora italiana [a cura di redazione Esteri] - spellizzoni : Suor De Coppi una vita spesa per il Mozambico tra i dolori delle sue guerre e le speranze della pace. Una bella int… - QdSit : Morta una suora italiana nell’attentato terroristico in Mozambico. Lo fa sapere su Facebook il Centro missionario d… - Andrearey91 : Mozambico, suora italiana morta nell’attentato in una missione @corriere - thewaterflea : RT @petunianelsole: Mozambico, suora italiana morta nell’attentato in una missione- -