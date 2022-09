Mondiali: Queiroz torna sulla panchina dell’Iran (Di mercoledì 7 settembre 2022) Cambio in panchina per l’Iran: a guidare la squadra persiana sarà di nuovo Queiroz, che era stato ct dal 2011 al 2019 In vista dei prossimi Mondiali in Qatar, ecco un altro cambio di allenatore sulla panchina di una delle nazionali qualificate. Si tratta dell’Iran, su cui ritorna Carlos Queiroz. L’allenatore portoghese aveva già guidato la nazionale persiana dal 2011 al 2019, qualificandola per due Mondiali (2014 e 2018). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Cambio inper l’Iran: a guidare la squadra persiana sarà di nuovo, che era stato ct dal 2011 al 2019 In vista dei prossimiin Qatar, ecco un altro cambio di allenatoredi una delle nazionali qualificate. Si tratta, su cui riCarlos. L’allenatore portoghese aveva già guidato la nazionale persiana dal 2011 al 2019, qualificandola per due(2014 e 2018). L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Mondiali: Queiroz torna sulla panchina dell’Iran - fisco24_info : Queiroz è il nuovo ct Iran, guiderà la Nazionale ai Mondiali: Il portoghese in panchina prende il posto del croato… - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Queiroz è il nuovo ct dell'Iran, guiderà la Nazionale ai Mondiali - CORNERNEWS24 : #Calcio - Queiroz è il nuovo ct Iran, guiderà la Nazionale ai Mondiali Il portoghese in panchina prende il posto del croato Skocic - MomentiCalcio : #Iran, scelto il CT per i Mondiali del Qatar: torna #CarlosQueiroz -