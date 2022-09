Letta sprona i candidati del Pd per conquistare 60 collegi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGi - Una campagna casa per casa, strada per strada, cercando di evitare "il fattore C". Ovvero Calenda, ma anche Conte. Enrico Letta ha convocato, nella giornata di martedì, i candidati della lista Italia Democratica e Progressista assieme a quelli della coalizione per "suonare la carica" in vista del rush finale di questa campagna elettorale. Pancia a terra fino al 25 settembre, senza mollare un centimetro e conquistare quei 60 collegi uninominali che consentirebbero al Partito Democratico di fermare la destra e "una torsione iper-maggioritaria" che porterebbe il paese "verso l'abisso", sottolinea il segretario parlando in teleconferenza, dalla piattaforma Zoom. Per Letta, la campagna in corso è segnata da tre "percezioni sbagliate", la prima delle quali è la vittoria già in mano alla destra. La ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGi - Una campagna casa per casa, strada per strada, cercando di evitare "il fattore C". Ovvero Calenda, ma anche Conte. Enricoha convocato, nella giornata di martedì, idella lista Italia Democratica e Progressista assieme a quelli della coalizione per "suonare la carica" in vista del rush finale di questa campagna elettorale. Pancia a terra fino al 25 settembre, senza mollare un centimetro equei 60uninominali che consentirebbero al Partito Democratico di fermare la destra e "una torsione iper-maggioritaria" che porterebbe il paese "verso l'abisso", sottolinea il segretario parlando in teleconferenza, dalla piattaforma Zoom. Per, la campagna in corso è segnata da tre "percezioni sbagliate", la prima delle quali è la vittoria già in mano alla destra. La ...

