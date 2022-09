Leonardo Spera, candidato PD alle Regionali, presenta la sua candidatura a Monreale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Monreale – Si è tenuta ieri pomeriggio nell’atrio del Collegio di Maria, la presentazione della candidatura di Leonardo Spera alle elezioni Regionali nella lista del partito democratico. A Monreale è la prima iniziativa pubblica di confronto e dibattito che si tiene durante questa campagna elettorale forse un po’ fredda nonostante le temperature ancora pienamente estive. (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 7 settembre 2022)– Si è tenuta ieri pomeriggio nell’atrio del Collegio di Maria, lazione delladielezioninella lista del partito democratico. Aè la prima iniziativa pubblica di confronto e dibattito che si tiene durante questa campagna elettorale forse un po’ fredda nonostante le temperature ancora pienamente estive. (live.it)

