La duchessa con look da power woman. (Di mercoledì 7 settembre 2022) Harry e Meghan Markle continuano il loro tour trionfale in Europa e sono sbarcati in Germania. I duchi di Sussex sono stati accolti come star da una folla di fan a Dusseldorf per presenziare a un'anteprima degli Invictus Games 2023, le "olimpiadi" sportive create nel 2014 proprio dal principe "soldato" per i reduci di guerra rimasti feriti. Harry è apparso più rilassato rispetto alla tappa in patria, a Manchester, mentre l'ex attrice ha sfoderato un altro dei suoi look da power woman: un top color crema lavorato a maglia della designer Anine Bing e pantaloni beige molto ampi @brandonmaxwell. Harry e Meghan Markle osannati dalla folla a Dusseldorf (Picture by: RUT / SplashNews.com) L'ex attrice di Suits

