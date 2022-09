Inter-Bayern Monaco, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Inter-Bayern Monaco, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Scontro stellare per i nerazzurri che vengono da una delusione in campionato, i bavaresi però si sono inceppati in patria ma restano una squadra formidabile. Chi riuscirà ad avere la meglio al Meazza? Si parte alle ore 21 di mercoledì 7 settembre. Inter-Bayern Monaco sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e su Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ile isu Sky edi, match valido per la prima giornata della fase a gironi di. Scontro stellare per i nerazzurri che vengono da una delusione in campionato, i bavaresi però si sono inceppati in patria ma restano una squadra formidabile. Chi riuscirà ad avere la meglio al Meazza? Si parte alle ore 21 di mercoledì 7 settembre.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e su Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace.

Inter : Le formazioni ufficiali della prima giornata di #UYL Inter - Bayern Monaco ?? - Inter : La partita di oggi della #UYL tra Inter e Bayern Monaco U19 sarà trasmessa in diretta su UEFA TV e Sky Sport Football (canale 203). - DiMarzio : #UCL | @FCBayern, la probabile formazione per la sfida contro l’@Inter di @ChampionsLeague - news24_inter : Falk: «Temiamo #Lautaro. #Bayern senza #Lewandowski fatica» - SantucciFulvio : RT @marifcinter: Onana titolare stasera avrà senso solo se avrà come seguito Onana titolare in Inter-Torino. A prescindere da quello che su… -