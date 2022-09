(Di mercoledì 7 settembre 2022) Secondo il giudice, ildi Neonatologia del Policlinico di Chieti non è condannabile per reatiperché incapace di intendere dal momento dei fatti. La sentenza choc

Una perizia disposta dal collegio giudicante ha però accertato che gli impulsi del medico erano determinati dall'assunzione del farmaco contro il. 'Non è socialmente pericoloso' - Il medico,...... parzialmente capace di intendere al momento dei fatti, dunque non punibile, perché il medico stava assumendo un farmaco per la cura del. 'Massacrata di pugni da un marocchino ubriaco e ... "Il Parkinson lo alterava". Assolto primario accusato di abusi sessuali Secondo il giudice, il primario di Neonatologia del Policlinico di Chieti non è condannabile per reati sessuali perché incapace di intendere dal momento dei fatti. La sentenza choc ...Indagato per violenza sessuale, Giuseppe Sabatino era accusato di aver accarezzato le parti intime e baciato sulle labbra le mamme di alcuni bambini ...