Google Maps, ecco l'impostazione per i viaggi sostenibili (Di mercoledì 7 settembre 2022) Google aggiorna Maps anche in Italia, per mostrare le alternative per i viaggi sostenibili. Con questa funzionalità è possibile scegliere un percorso ottimizzato per ridurre il consumo di carburante, con il fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Un aspetto che sta a cuore a molti automobilisti Secondo un report di Statista del 2022, il trasporto su strada è la principale fonte di emissioni di anidride carbonica in Europa. Ora, oltre a mostrare il percorso più veloce, Google Maps indicherà anche quello più efficiente dal punto di vista del consumo di carburante. Anche se non è il più rapido. I primi risultati Il percorso ecosostenibile su Maps sta avendo un impatto in tutto il mondo. Dal suo lancio negli Stati Uniti, in Canada e Germania, ...

