Elisabetta Gregoraci, reggiseno in pizzo e...: fa impazzire tutto Venezia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Elisabetta Gregoraci si prende la scena a Venezia: il look dell'ex moglie di Flavio Briatore ha conquistato tutti al Festival del cinema. Questa sera sfilerà sul red carpet in occasione dell'ottava serata della 79esima edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica. La conduttrice e showgirl è sbarcata al molo dell'hotel Excelsior con un completo total black che non è passato inosservato: ad attirare l'attenzione soprattutto il reggiseno in pizzo nero trasparente e con effetto push-up, che le metteva in risalto il decollete, lasciandole scoperti gli addominali scolpiti. L'outfit della Gregoraci era super sexy: assieme al top in pizzo un completo giacca e pantalone firmato Ermanno Scervino. Il suo fisico scolpito ha reso il look ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022)si prende la scena a: il look dell'ex moglie di Flavio Briatore ha conquistato tutti al Festival del cinema. Questa sera sfilerà sul red carpet in occasione dell'ottava serata della 79esima edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica. La conduttrice e showgirl è sbarcata al molo dell'hotel Excelsior con un completo total black che non è passato inosservato: ad attirare l'attenzione sopratilinnero trasparente e con effetto push-up, che le metteva in risalto il decollete, lasciandole scoperti gli addominali scolpiti. L'outfit dellaera super sexy: assieme al top inun completo giacca e pantalone firmato Ermanno Scervino. Il suo fisico scolpito ha reso il look ...

