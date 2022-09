Covid, nuovi vaccini: via libera al richiamo per gli over 12. Speranza: 'Virus ancora una sfida' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Via libera al richiamo con il vaccino bivalente per gli over 12, mentre la pandemia di Covid arretra ancora: diminuiscono in 7 giorni i ricoveri dei pazienti sia nelle intensive sia nei reparti e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Viaalcon il vaccino bivalente per gli12, mentre la pandemia diarretra: diminuiscono in 7 giorni i rici dei pazienti sia nelle intensive sia nei reparti e ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono 17.574 i nuovi casi e 57 i morti. Il tasso di positività è al 10,7%. I tampon… - LaVeritaWeb : Documento per documento, ecco come il ministero ha tardato a inserire gli antinfiammatori tra le terapie. Parlano i… - ladyonorato : Nonostante l’ASSENZA di dati sulla sicurezza e l’efficacia dei nuovi sieri sugli esseri umani, testati solo sugli a… - stefano688 : Covid oggi Lazio, 1.512 contagi e 3 morti. A Roma 744 nuovi casi - rebeccalandi88 : Covid, nuovi vaccini: via libera al richiamo per gli over 12. Speranza: «Virus ancora una sfida»… -