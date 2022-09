AVEPA | Concorso per 1 Dirigente Informatico

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Agenzia Veneta per i Pagamenti di Padova ha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come. L’assunzione è finalizzata all’inserimento a tempo pieno ed indeterminato. Bando Integrale E' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di(codice:2022 03). Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di partecipazione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 12:59:59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». ...