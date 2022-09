Android 12L è arrivato sui Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3: cosa cambia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nuova taskbar e multitasking come sugli smartphone pieghevoli di quarta generazione Samsung ha inviato l'aggiornamento OneUI 4.1.1 con Android 12L a bordo del Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. L'aggiornamento prevede un download di 1.500 MB e offre una serie di miglioramenti per i telefoni pieghevoli, come il multitasking con una nuova barra delle applicazioni, nonché opzioni come la … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nuova taskbar e multitasking come sugli smartphone pieghevoli di quarta generazione Samsung ha inviato l'aggiornamento OneUI 4.1.1 con12L a bordo del3 e Z3. L'aggiornamento prevede un download di 1.500 MB e offre una serie di miglioramenti per i telefoni pieghevoli, come il multitasking con una nuova barra delle applicazioni, nonché opzioni come la …

