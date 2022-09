A sei mesi dal parto, l'attrice svela nome e sesso del bebè: è un maschietto e si chiama Cy (Di mercoledì 7 settembre 2022) A sei mesi di distanza dal parto, Jennifer Lawrence ha finalmente svelato il sesso e il nome del suo primo figlio. È un maschietto e si chiama Cy, ha raccontato la 32enne star di Hunger Games a Vogue Usa per la storia di copertina del numero di ottobre. E ha spiegato che il nome è stato ispirato da quello del pittore americano Cy Twombly (il quale a sua volta doveva il proprio soprannome al giocatore di baseball Cy Young, ndr), l’artista preferito di suo marito, il 38enne gallerista Cooke Maroney. Jennifer Lawrence compie 31 anni. I look beauty più belli ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 settembre 2022) A seidi distanza dal, Jennifer Lawrence ha finalmenteto ile ildel suo primo figlio. È une siCy, ha raccontato la 32enne star di Hunger Games a Vogue Usa per la storia di copertina del numero di ottobre. E ha spiegato che ilè stato ispirato da quello del pittore americano Cy Twombly (il quale a sua volta doveva il proprio sopranal giocatore di baseball Cy Young, ndr), l’artista preferito di suo marito, il 38enne gallerista Cooke Maroney. Jennifer Lawrence compie 31 anni. I look beauty più belli ...

