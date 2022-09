Spari in piazza a Napoli: sit-in per chiedere più sicurezza (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Imprenditori, commercianti, cittadini si sono riuniti a piazza Trieste e Trento, supportati da Europa Verde, per chiedere il ripristino della legalità e della sicurezza dopo l’episodio degli Spari che hanno terrorizzato gli avventori di un bar. Presente anche il presidente della commissione Cultura, Turismo, attività produttive, commercio del comune di Napoli Luigi Carbone: “Napoli sta riacquistando grazie al turismo un posto sempre più di rilievo e l’economia ne sta beneficiando. La criminalità, come al solito, sta approfittando di questa situazione e occorrono interventi decisi” “Ribadiamo le nostre richieste: oltre alla videosorveglianza serve un presidio fisso delle forze dell’ordine e un piano straordinario con Asl e Comune per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 1 minuto– Imprenditori, commercianti, cittadini si sono riuniti aTrieste e Trento, supportati da Europa Verde, peril ripristino della legalità e delladopo l’episodio degliche hanno terrorizzato gli avventori di un bar. Presente anche il presidente della commissione Cultura, Turismo, attività produttive, commercio del comune diLuigi Carbone: “sta riacquistando grazie al turismo un posto sempre più di rilievo e l’economia ne sta beneficiando. La criminalità, come al solito, sta approfittando di questa situazione e occorrono interventi decisi” “Ribadiamo le nostre richieste: oltre alla videosorveglianza serve un presidio fisso delle forze dell’ordine e un piano straordinario con Asl e Comune per ...

