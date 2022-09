“Oddio, c’è sangue”. Choc sul gonfiabile, per il vip finisce malissimo (Di martedì 6 settembre 2022) Si ferisce a un polmone dopo un incidente col gonfiabile. Una giornata di svago e divertimento con gli amici e la fidanzata si è trasformato in un incubo per il 21enne Callum Ryan, tiktoker che aveva deciso di trascorrere una giornata nel parco acquatico del Grand Canyon, a Chiang Ma, in Thailandia., dove si trovava in vacanza insieme alla fidanzata. Il giovane, residente a Milton Keynes, nel Buckinghamshire, in Inghilterra, aveva deciso di provare una delle attrazioni più famose del parco: un gonfiabile che con il peso delle altre persone catapulta in aria e poi in acqua, ma al momento dell’atterraggio qualcosa è andato storto. Incidente col gonfiabile, il tiktoker Callum Ryan ferito a un polmone Subito dopo il 21enne ha sentito un forte dolore al petto e poco dopo ha iniziato a tossire e a sputare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Si ferisce a un polmone dopo un incidente col. Una giornata di svago e divertimento con gli amici e la fidanzata si è trasformato in un incubo per il 21enne Callum Ryan, tiktoker che aveva deciso di trascorrere una giornata nel parco acquatico del Grand Canyon, a Chiang Ma, in Thailandia., dove si trovava in vacanza insieme alla fidanzata. Il giovane, residente a Milton Keynes, nel Buckinghamshire, in Inghilterra, aveva deciso di provare una delle attrazioni più famose del parco: unche con il peso delle altre persone catapulta in aria e poi in acqua, ma al momento dell’atterraggio qualcosa è andato storto. Incidente col, il tiktoker Callum Ryan ferito a un polmone Subito dopo il 21enne ha sentito un forte dolore al petto e poco dopo ha iniziato a tossire e a sputare ...

