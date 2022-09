Meloni regina dei social. E Berlusconi rimonta grazie a TikTok (Di martedì 6 settembre 2022) Nel pieno della contesa elettorale, Giorgia Meloni si conferma la più presente sui social. Salvini mantiene ancora un leggero vantaggio su Enrico Letta, nonostante un minore numero di mentions rispetto alla settimana precedente. Più staccati gli altri leader. La posizione di Silvio Berlusconi recupera rispetto al periodo precedente. In questa settimana il leader di Forza Italia raggiunge 1 milione di utenti, raccogliendo un 1 milione e 100mila interazioni con un incremento dell'889,3%.Il motivo scatenante di queste extra attività social è il suo debutto su Tik Tok. Sono alcuni dati del monitoraggio Leader & social di Telpress Italia, realizzato con Mediascope, la piattaforma proprietaria di web e social listening. I post della presidente di Fdi raggiungono 22.5 milioni di ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Nel pieno della contesa elettorale, Giorgiasi conferma la più presente sui. Salvini mantiene ancora un leggero vantaggio su Enrico Letta, nonostante un minore numero di mentions rispetto alla settimana precedente. Più staccati gli altri leader. La posizione di Silviorecupera rispetto al periodo precedente. In questa settimana il leader di Forza Italia raggiunge 1 milione di utenti, raccogliendo un 1 milione e 100mila interazioni con un incremento dell'889,3%.Il motivo scatenante di queste extra attivitàè il suo debutto su Tik Tok. Sono alcuni dati del monitoraggio Leader &di Telpress Italia, realizzato con Mediascope, la piattaforma proprietaria di web elistening. I post della presidente di Fdi raggiungono 22.5 milioni di ...

agostin90097750 : @sole24ore Questa è alta, invece la Meloni è più bassa della Regina...annamo bene, speriamo che non succede il paratrac! - Kingofabio : @vox_ire @XrobertaX_ E se Elodie si schierava a favore della Meloni? Era un regina o una stronza? Il problema che s… - Paololafalce66 : Appello urgente allo staff della Meloni alias rospetta con fiammetta regina rossa di Alice in wonderland. Prima di… - _glam_amour_ : RT @ilfoglio_it: Il primo fu Churchill, martedì arriverà il prossimo, ma non a Buckingam Palace, il rito sarà a Barmoral. Come se Giorgia M… - Erika__P : @SBidimedia L'anno scorso la Meloni non la stimavate al 150 % regina di tutte le galassie.Aveva il 4-5. -

Regno Unito: Johnson lascia Downing Street, testimone passa a Liz Truss ... con il passaggio di consegne nelle mani della Regina Elisabetta, che si terrà a Balmoral poichè i ... Congratulazioni sono giunte anche da Mario Draghi, Giorgia Meloni, e dalla Presidente del Parlamento ... Brexit, Twitter, vita privata e sparate: le curiosità su Liz Truss ...pronti ad accogliere una prima ministra donna (soprattutto perché trattasi di Giorgia Meloni ), nel ... Non ditelo alla regina: da giovane era di sinistra e contro la monarchia... Infine, udite udite, la ... Il Tempo Elodie: "Meloni Il suo linguaggio è violento" Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ... di Jilbert Ebrahimi, Unsplash Non serve essere il più grande comico vivente o candidarsi alla guida del Paese per ricevere disturbatori, attenzioni non gradite e messaggi da parte di sconosciuti che sanno tutto di te. Le piattafor ... ... con il passaggio di consegne nelle mani dellaElisabetta, che si terrà a Balmoral poichè i ... Congratulazioni sono giunte anche da Mario Draghi, Giorgia, e dalla Presidente del Parlamento ......pronti ad accogliere una prima ministra donna (soprattutto perché trattasi di Giorgia), nel ... Non ditelo alla: da giovane era di sinistra e contro la monarchia... Infine, udite udite, la ... Meloni regina dei social. E Berlusconi rimonta grazie a TikTok Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Non serve essere il più grande comico vivente o candidarsi alla guida del Paese per ricevere disturbatori, attenzioni non gradite e messaggi da parte di sconosciuti che sanno tutto di te. Le piattafor ...