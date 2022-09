McKennie non basta, doppietta Mbappè, Psg-Juve 2-1 (Di martedì 6 settembre 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Esordio amaro per la Juventus nella Champions League 2022/2023. Al Parco dei Principi di Parigi, la squadra allenata da Massimiliano Allegri è stata sconfitta dal Paris Saint-Germain per 2-1 nella prima giornata del Gruppo H. E' durata meno di cinque minuti la resistenza di una Juventus scesa in campo con le barricate di un 5-3-2 camuffato da 3-5-2, ma che alla prima grande occasione è stata trafitta da Mbappè: l'attaccante francese, sfuggito alla marcatura dei difensori e servito da una magnifica palla scodellata da Neymar, non ci ha pensato due volte e di destro al volo ha infilato Perin con una magnifica conclusione potente, appena sfiorata dall'estremo difensore Juventino. Al 19? la grande occasione è capitata sulla testa di Milik: sul traversone pennellato da Cuadrado, il polacco ha ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Esordio amaro per lantus nella Champions League 2022/2023. Al Parco dei Principi di Parigi, la squadra allenata da Massimiliano Allegri è stata sconfitta dal Paris Saint-Germain per 2-1 nella prima giornata del Gruppo H. E' durata meno di cinque minuti la resistenza di unantus scesa in campo con le barricate di un 5-3-2 camuffato da 3-5-2, ma che alla prima grande occasione è stata trafitta da: l'attaccante francese, sfuggito alla marcatura dei difensori e servito da una magnifica palla scodellata da Neymar, non ci ha pensato due volte e di destro al volo ha infilato Perin con una magnifica conclusione potente, appena sfiorata dall'estremo difensorentino. Al 19? la grande occasione è capitata sulla testa di Milik: sul traversone pennellato da Cuadrado, il polacco ha ...

