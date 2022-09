LIVE PSG-Juve sul 2-1: McKennie entra e segna di testa su uscita a vuoto di Donnarumma (Di martedì 6 settembre 2022) Paris Saint-Germain - Juventus (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la prima giornata nel gruppo H di Champions... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Paris Saint-Germain -ntus (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la prima giornata nel gruppo H di Champions...

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, il #PSG annuncia la cessione di #Paredes - EPLLive9 : RT @livefootbal2day: PSG vs Juventus en direct Streaming 2022 Sevilla vs Man City Live ?? Free Live stream - EPLLive9 : RT @livefootbal2day: Paris Saint-Germain Vs. Juventus 2022 ?? Free Live stream - newslivezstream : RT @livefootbal2day: PSG vs Juventus en direct Streaming 2022 Sevilla vs Man City Live ?? Free Live stream -