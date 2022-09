Inviare file via internet gratis senza limiti in modo diretto (Di martedì 6 settembre 2022) Uno degli scopi principali dell'utilizzo di internet è la condivisione dei file tra un utente e l'altro. Inviare un file ed essere sicuri che sia ricevuto è una operazione generalmente affidata alle mail e alla posta elettronica, ma quando le dimensioni di un file superano una certa soglia potremmo incontrare delle difficoltà, visto che il servizio di posta potrebbe benissimo non supportare l'invio di file grandi e voluminosi.Per Inviare file grossi a qualcuno possiamo utilizzare dei servizi online pensati per lo scopo, così da trasmettere velocemente file via internet gratis e, in alcuni casi, procedere senza registrazione e senza dover scaricare dei programmi sul ... Leggi su navigaweb (Di martedì 6 settembre 2022) Uno degli scopi principali dell'utilizzo diè la condivisione deitra un utente e l'altro.uned essere sicuri che sia ricevuto è una operazione generalmente affidata alle mail e alla posta elettronica, ma quando le dimensioni di unsuperano una certa soglia potremmo incontrare delle difficoltà, visto che il servizio di posta potrebbe benissimo non supportare l'invio digrandi e voluminosi.Pergrossi a qualcuno possiamo utilizzare dei servizi online pensati per lo scopo, così da trasmettere velocementeviae, in alcuni casi, procedereregistrazione edover scaricare dei programmi sul ...

Curenna : @Sbiru29Fabio Per inviare un file devo dirgli che mestiere faccio? Ma che è, la DIGOS? Tra le opzioni c'era questa,… - CarmineNocerin4 : Come modificare data creazione file Hai dei file che devi inviare a qualche persona ma conosci bene la data di crea… - fainformazione : Guida su come modificare data di creazione file Hai dei file che devi inviare a qualche persona ma conosci bene la… - fainfoscienza : Guida su come modificare data di creazione file Hai dei file che devi inviare a qualche persona ma conosci bene la… - giulia_lollo : @Cabbot_ Anche a me hanno chiesto di farlo A Firenze. Io ero a Roma. Voleva farsi fare un'illustrazione del suo ca… -