F1, Max Verstappen irrompe nella top10 all-time dei piloti con più giri condotti in testa (Di martedì 6 settembre 2022) 10 vittorie stagionali, 4 consecutive, 30 in carriera in 156 gare disputate, quindi 72 podi e 17 pole position. Max Verstappen continua ad inanellare record su record, dando sempre più la sensazione di avere dato il via alla “Era Verstappen” in Formula Uno. Con il successo nel Gran Premio di casa, sul tracciato di Zandvoort, l’olandese non solo ha messo in ghiaccio il suo secondo titolo iridato consecutivo (grazie ad una vantaggio ormai in tripla cifra su Charles Leclerc e Sergio Perez) ma ha centrato anche un altro traguardo davvero interessante, soprattutto pensando che il portacolori del team Red Bull debba ancora compiere 25 anni (li festeggerà il prossimo 30 settembre). Con il Gran Premio d’Olanda, infatti, “Super Max” è entrato in un circolo elitario, esclusivo e davvero di spessore. Si tratta della top10 dei ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) 10 vittorie stagionali, 4 consecutive, 30 in carriera in 156 gare disputate, quindi 72 podi e 17 pole position. Maxcontinua ad inare record su record, dando sempre più la sensazione di avere dato il via alla “Era” in Formula Uno. Con il successo nel Gran Premio di casa, sul tracciato di Zandvoort, l’olandese non solo ha messo in ghiaccio il suo secondo titolo iridato consecutivo (grazie ad una vantaggio ormai in tripla cifra su Charles Leclerc e Sergio Perez) ma ha centrato anche un altro traguardo davvero interessante, soprattutto pensando che il portacolori del team Red Bull debba ancora compiere 25 anni (li festeggerà il prossimo 30 settembre). Con il Gran Premio d’Olanda, infatti, “Super Max” è entrato in un circolo elitario, esclusivo e davvero di spessore. Si tratta delladei ...

