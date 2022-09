Elezioni – Liste | Ucdl esclusa con esonero chirurgico

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 settembre 2022) – Il movimento pronto alla battaglia legale –, l’Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà, movimento politico presente alle prossimepolitiche, vuole esprimere – afferma un suo comunicato – tutto il disappunto per la mancata ammissione delle proprienella stragrande maggioranza delle circoscrizioni elettorali. Il motivo – spiega il comunicato – è individuato nell’interpretazione difforme del recente articolo 6-bis introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modifiche, nella legge 30 giugno 2022, n. 84. La predetta norma, fatta ad hoc per favorire alcuni e ben individuati partiti di maggioranza al fine di ottenere l’dalle firme richieste, è a dir poco vergognosa e lesiva dei più importanti principi costituzionali. In questepolitiche – ...