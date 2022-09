Compra dei pantaloncini online ma gli arrivano a casa macchiati e con un odore inconfondibile: la denuncia della giornalista contro Asos (Di martedì 6 settembre 2022) Acquistare online, talvolta, è rischioso. Lunghi tempi di spedizione, possibilità che i prodotti arrivino difettosi o, peggio, non arrivino proprio a destinazione sono alcune delle problematiche più diffuse. Ma può anche andarvi peggio. Come è accaduto alla giornalista statunitense Suzanne Baum, che ha raccontato la sua disavventura su Instagram. Aveva acquistato dei pantaloncini per il figlio 21enne sul sito di Asos, un celebre portale di e-commerce di vestiti e accessori, ma, quando la consegna è stata ultimata, ha subito sentito un cattivo odore, confermato da una macchia dal colore inconfondibile sui pantaloncini, come riporta anche il New York Post. “Cara Asos, sono una fedelissima cliente da anni e ho sempre incoraggiato i miei figli più grandi a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Acquistare, talvolta, è rischioso. Lunghi tempi di spedizione, possibilità che i prodotti arrivino difettosi o, peggio, non arrivino proprio a destinazione sono alcune delle problematiche più diffuse. Ma può anche andarvi peggio. Come è accaduto allastatunitense Suzanne Baum, che ha raccontato la sua disavventura su Instagram. Aveva acquistato deiper il figlio 21enne sul sito di, un celebre portale di e-commerce di vestiti e accessori, ma, quando la consegna è stata ultimata, ha subito sentito un cattivo, confermato da una macchia dal coloresui, come riporta anche il New York Post. “Cara, sono una fedelissima cliente da anni e ho sempre incoraggiato i miei figli più grandi a ...

luvlyminssie : @dark_princess95 certo perché purtroppo la gente non ragiona più, si fanno le gare a chi è più fan basandosi su qua… - Angelo006100 : @AdamBeneve @serwinem @C3vLocke @Camy_cami Primo stavo solo correggendo, con mia opinione personale, un dato sull’e… - luiginotedesco : RT @mariellaM5S: Imprenditore: 'Se non metti denaro nelle tasche dei cittadini, puoi promettere qualunque cosa, ma la gente non compra!' Mi… - mariellaM5S : Imprenditore: 'Se non metti denaro nelle tasche dei cittadini, puoi promettere qualunque cosa, ma la gente non comp… - paolobucci68 : @SrlArt @age_of_VIRGO @riccardoweiss @kgrestpo un commerciante di articoli orientali, cioè uno che compra dai cines… -