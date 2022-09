Berrettini | l’uomo Slam non muore mai | con Ruud a New York sa già come si fa

Leggi su sportface

(Di martedì 6 settembre 2022) Alcune volte è ingiocabile, altre deve stringere i denti e soffrire. Nel frattempo Matteoha raggiunto i quarti di finale negli ultimi cinque tornei delloa cui ha preso parte. Ed agli US Open, dove ci è arrivato per la terza volta nelle passate quattro edizioni, i margini per andare ulteriormente avanti sono più che mai concreti. Perché un campione lo si vede quando riesce a vincere ricercando soluzioni anche nelle giornate in cui trovare la giusta continuità sembra un miraggio. Quando il servizio ed il dritto non martellanoal solito, ecco che riesce a raschiare dal fondo del barile tutte quelle risorse di riserva presenti solamente nel bagaglio dei grandissimi giocatori. Un cuore che non smette di battere anche quando gli avversari sembrano saper escogitare il modo di mettere a nudo carenze su cui ...