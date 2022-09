Bagnaia: «Di giochi di squadra non ne voglio. Voglio vincere da me, non perché mi lasciano superare» (Di martedì 6 settembre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Francesco Bagnaia, il primo pilota Ducati di MotoGp a vincere 4 gare di fila. In tanti parlano di gioco di squadra Ducati nei suoi confronti. A Misano, però, più che in tutta la stagione se l’è dovuta sudare fino all’ultimo centimetro. «Domenica è stato difficile, perché all’inizio le condizioni del grip non erano le migliori. Ma abbiamo fatto un grandissimo lavoro di strategia, giro dopo giro riuscivo a migliorarmi un po’, e non è stato facile senza commettere errori, considerando che ho avuto dei piloti attaccati tutti i 27 giri. Domenica dimostra bene quanto forte siamo andati, fare il giro veloce all’ultimo passaggio è stato incredibile. E comunque, ripeto, di giochi di squadra non c’è bisogno, né io ne ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Francesco, il primo pilota Ducati di MotoGp a4 gare di fila. In tanti parlano di gioco diDucati nei suoi confronti. A Misano, però, più che in tutta la stagione se l’è dovuta sudare fino all’ultimo centimetro. «Domenica è stato difficile,all’inizio le condizioni del grip non erano le migliori. Ma abbiamo fatto un grandissimo lavoro di strategia, giro dopo giro riuscivo a migliorarmi un po’, e non è stato facile senza commettere errori, considerando che ho avuto dei piloti attaccati tutti i 27 giri. Domenica dimostra bene quanto forte siamo andati, fare il giro veloce all’ultimo passaggio è stato incredibile. E comunque, ripeto, didinon c’è bisogno, né io ne ...

napolista : #Bagnaia: «Di giochi di squadra non ne voglio. Voglio vincere da me, non perché mi lasciano superare» Alla Gazzett… - sportal_it : Ducati, Pecco Bagnaia stizzito sui giochi di squadra - corsedimoto : PECCO BAGNAIA lanciatissimo in MotoGP, ma se la dovrà vedere nel 2023 con un Enea Bastianini scomodissimo. Sta nasc… - EItonMcCartney : Melandri è diventato proprio un arrogante, presuntuoso Ora parla di Bastianini che girava 1 secondo più forte ma… - pausa_motori : Per Fabio Quartararo, ad oggi, i giochi diventano sempre più difficili. Francesco Bagnaia è a soli 30 punti di dis… -