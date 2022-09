Atalanta, test con il Sant’Angelo e occhi puntati sulle condizioni di Muriel (Di martedì 6 settembre 2022) Calcio Serie A. Dopo la vittoria a Monza e il primo posto solitario in classifica, mercoledì 7 settembre alle 16 a Zingonia i nerazzurri affrontano in amichevole la squadra di Alessio Pala: test a porte aperte. Attese novità sul colombiano. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 settembre 2022) Calcio Serie A. Dopo la vittoria a Monza e il primo posto solitario in classifica, mercoledì 7 settembre alle 16 a Zingonia i nerazzurri affrontano in amichevole la squadra di Alessio Pala:a porte aperte. Attese novità sul colombiano.

webecodibergamo : Atalanta, test con il Sant’Angelo e occhi puntati sulle condizioni di Muriel - ErBarry2 : @Atalanta_BC @SerieA In attesa dei prossimi test antidoping - Rickyrickyric89 : RT @JoyaCapitale: Juventus Roma Udinese Roma I due test li hai falliti. Riflettere, correggere e migliorare. Il prossimo test vero lo avr… - JoyaCapitale : Juventus Roma Udinese Roma I due test li hai falliti. Riflettere, correggere e migliorare. Il prossimo test vero… - roberh99 : @AnfetaMilan Più che altro bisogna vedere come si comporta la squadra nei big match, l’Atalanta come test non è bastata. -