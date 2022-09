Scuola: a Caserta il click day per la mensa e i buoni libro (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Oggi alle 12 a Caserta, come annunciato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Enzo Battarra, è previsto il click day per accedere alle prenotazioni per la refezione scolastica e per i buoni libro. “Da quel momento – spiega Battarra – sarà possibile accedere al modulo per l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria a tempo pieno del Comune di Caserta collegandosi al link presente sulla home page del sito comunale. E sempre da quel momento – aggiunge – sarà possibile presentare le istanze per i buoni libro del prossimo anno scolastico. Si tratta del contributo annuale per l’acquisto dei libri di testo riservato alle scuole superiori di primo e di secondo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Oggi alle 12 a, come annunciato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Enzo Battarra, è previsto ilday per accedere alle prenotazioni per la refezione scolastica e per i. “Da quel momento – spiega Battarra – sarà possibile accedere al modulo per l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria a tempo pieno del Comune dicollegandosi al link presente sulla home page del sito comunale. E sempre da quel momento – aggiunge – sarà possibile presentare le istanze per idel prossimo anno scolastico. Si tratta del contributo annuale per l’acquisto dei libri di testo riservato alle scuole superiori di primo e di secondo ...

