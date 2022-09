Pogba si opera al menisco Allegri | Il rientro a gennaio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Parigi, 5 set. - (Adnkronos) - Paulsial. Il centrocampista della Juventus, fermo per l'infortunio riportato a luglio, ha provato a superare la lesione con una terapia conservativa. Dopo quasi un mese e mezzo, però, ha cambiato idea. "Stamattina è uscito in campo per la seconda volta, si è fermato e ha deciso dirsi. Che rientri prima del Mondiale con noi me lo auguro ma manca poco all'inizio del Mondiale. Devo essere realista, lo riavremo a", dice l'allenatore della Juventus Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Psg. "Serviranno 10 punti per passare il turno. Affrontiamo un avversario che è tra i più forti in Europa, quest'anno è la mia favorita per la vittoria finale. La Juventus domani farà ...