Novak Djokovic sorprende i tifosi: l'annuncio per la Coppa Davis (Di lunedì 5 settembre 2022) Novak Djokovic era uno degli uomini più attesi nel girone di Coppa Davis di Valencia. La Serbia è infatti inserita nel gruppo B con la Spagna, la Corea del Sud e il Canada. Se non ci saranno novità ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022)era uno degli uomini più attesi nel girone didi Valencia. La Serbia è infatti inserita nel gruppo B con la Spagna, la Corea del Sud e il Canada. Se non ci saranno novità ...

Gugliel16915731 : RT @Alternativa_it: Solidarietà a Novak Djokovic, ancora una volta escluso da un importante torneo perché non vaccinato al covid, e a tutti… - arybarbarella : RT @Alternativa_it: Solidarietà a Novak Djokovic, ancora una volta escluso da un importante torneo perché non vaccinato al covid, e a tutti… - TennisWorldit : Novak Djokovic, slitta il ritorno in campo: la decisione ufficiale del serbo: A fine settembre il rientro nel circu… - Bonfi_44 : @Umbe1999Ferrara @perelaa Questo Kyrgios è favorito qualsiasi essere umano che non si chiami Novak Djokovic. - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: ?? Novak #Djokovic non giocherà a Valencia la Coppa Davis con la sua Serbia ???? #DavisCup -