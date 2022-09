Maglione | Impegno Civico | “Porto fatti | non promesse”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Parte ufficialmente la campagna elettorale del deputato Pasquale. Ieri pomeriggio, presso la sala ‘San Pasquale’ del convento omonimo, ad Airola, il deputato di ‘’ ha presentato alla cittadinanza la propria candidatura per il partito dimaiano. «Dopo una legislatura torno a ricandidarmi forte dell’profuso concretamente per il nostro territorio. Ricordo che in questi anni, siamo riusciti nell’obiettivo di dare delle risposte a questioni irrisolte da anni. Potrei parlare della Fortorina e di come è stata inserita tra le opere prioritarie. Degli importanti investimenti – oltre 100 milioni di euro – messi a disposizione della tratta ferroviaria Benevento-Cancello via Valle Caudina. Vorrei inoltre ricordare, tra le altre cose, che abbiamo avuto il ...