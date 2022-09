Giorgio Calcaterra trionfa nella Corrivillammare del decennale

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 5 settembre 2022) Successo di pubblico e critica per la due giorni della “del”. Sport, salute, dieta mediterranea, spettacolo e musica nell’evento organizzato dall’Associazione di Protezione Civile “Nuove Europea” Odv, presieduta da Alfonso Iavarone, assieme ad Angelo Molinaro, Alessandro Sapienza, Lucia Cariello, il Comitato “” in collaborazione con A.S.P.A.L., A.S.C. e tanti volontari, con il contributo economico ed il patrocinio di Comune di Vibonati e Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Il via venerdì scorso con la conferenza stampa di presentazione in Piazza Maria SS di Portosalvo ed il saggio spettacolo della scuola di danza “Happy V Dance” di Valentina Oricchio. Sabato 3 settembre in mattinata, l’interessante convegno su sport e diabete con relatori la dottoressa Mara Pizzo, diabetologo ...