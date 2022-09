Firenze, consigliere Lega posta video con donna rom: bufera social (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più”, con una donna di etnia Rom ripresa in una strada di Firenze con lo smartphone in modalità selfie. E’ il video appello postato dall’esponente leghista Alessio Di Giulio che ha scatenato una bufera sui social. Le critiche sono arrivate da esponenti di diversi schieramenti politici. “Questo è razzismo. E fa schifo”, scrive in un post la candidata indipendente del Pd Elly Schlein. “Un video che incita all’odio etnico, al bullismo e all’intolleranza. Ma guai a chiamare questa destra razzista, per carità”, tuona su Twitter la senatrice dem Monica Cirinnà. “Questo modo di incitare ad un voto che allontana, addirittura ‘elimina’ le persone, chiunque esse siano, è un imbarbarimento che non ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il 25 settembre votaper non vederla mai più”, con unadi etnia Rom ripresa in una strada dicon lo smartphone in modalità selfie. E’ ilappelloto dall’esponente leghista Alessio Di Giulio che ha scatenato unasui. Le critiche sono arrivate da esponenti di diversi schieramenti politici. “Questo è razzismo. E fa schifo”, scrive in un post la candidata indipendente del Pd Elly Schlein. “Unche incita all’odio etnico, al bullismo e all’intolleranza. Ma guai a chiamare questa destra razzista, per carità”, tuona su Twitter la senatrice dem Monica Cirinnà. “Questo modo di incitare ad un voto che allontana, addirittura ‘elimina’ le persone, chiunque esse siano, è un imbarbarimento che non ...

fanpage : Alessio Di Giulio, capogruppo leghista di Firenze, ha pubblicato un video in cui inquadra una donna rom con a corre… - ignaziocorrao : Guardate in che modo questo consigliere leghista, Capogruppo della #Lega a #firenze, fa promozione di sé in una cam… - ferrazza : Da stamattina gira un video vile e razzista di un consigliere leghista di Firenze. Alle 13.41 @matteosalvinimi ha preso le distanze? - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Il video del consigliere leghista che invita a votare la Lega per «non vedere mai più» una donna che chiedeva l’elemosina https… - LuigiAssecasa : RT @LaNotiziaTweet: Consigliere leghista di #Firenze posta un video anti-mendicanti con una donna rom: “Vota Lega per non vederla più qui”… -