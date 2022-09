Elezioni: Malpezzi, 'un abbraccio a Delrio, insulti si commentano da soli' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Un grande abbraccio a Graziano Delrio e alla città di Reggio Emilia che con la sua storia non si merita questo. Le vergognose parole che qualche stupido e incivile ha scritto non meritano repliche perché si commentano da sole. Forza Graziano!”. Così la presidente dei senatori del Pd in una nota a nome di tutto il gruppo dem. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Un grandea Grazianoe alla città di Reggio Emilia che con la sua storia non si merita questo. Le vergognose parole che qualche stupido e incivile ha scritto non meritano repliche perché sida sole. Forza Graziano!”. Così la presidente dei senatori del Pd in una nota a nome di tutto il gruppo dem.

