Detenuto tenta la fuga in autogrill, la denuncia del sindacato: 'Sicurezza a rischio' (Di lunedì 5 settembre 2022) Un Detenuto della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere , in provincia di Caserta, durante il trasferimento al carcere di Rimini, ha tentato la fuga . Ha provato a evadere in un'area di ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 settembre 2022) Undella Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere , in provincia di Caserta, durante il trasferimento al carcere di Rimini, hato la. Ha provato a evadere in un'area di ...

Primonumero : Detenuto tenta di evadere sulla Superstrada di Isernia: catturato e portato nel carcere di Rimini… - leggoit : Detenuto tenta la fuga in #autogrill, la denuncia del sindacato: «Sicurezza a rischio» - ottopagine : Detenuto tenta evasione approfittando di una sosta per un bisogno in autogrill #SantaMariaCapuaVetere - occhio_notizie : Detenuto tenta evasione come nei film e scappa a piedi sulla Superstrada >> - lavocedigenova : Marassi, un detenuto di 27 anni tenta il suicidio in cella: salvato dalla polizia penitenziaria -