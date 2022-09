Cosa fa, con chi è fidanzato, come si guadagna da vivere: curiosità e notizie sul nipote della Regina Margherita (Di lunedì 5 settembre 2022) Il principe Nikolai di Danimarca, 23 anni compiuti da poco, insieme alla nonna, la Regina Margherita. Il giovane ha scelto di dedicarsi agli studi di economia aziendale e, in parallelo, di fare il modello (foto: IPA) Ha compiuto 23 anni da poco (il 28 agosto). Seppur così giovane, però, il principe Nikolai di Danimarca ha già fatto parlare molto di sé. nipote della Regina Margherita – suo padre è Joachim, secondogenito della sovrana – si è fatto notare per il fascino e la bellezza, diventando uno dei modelli con il sangue blu più contesi in circolazione. In occasione del suo compleanno, la piccola Athena, sua sorellastra, gli ha scattato alcune foto, diffuse poi sulla pagina Instagram della Casa Reale Danese. Eccole qui sotto. Leggi su amica (Di lunedì 5 settembre 2022) Il principe Nikolai di Danimarca, 23 anni compiuti da poco, insieme alla nonna, la. Il giovane ha scelto di dedicarsi agli studi di economia aziendale e, in parallelo, di fare il modello (foto: IPA) Ha compiuto 23 anni da poco (il 28 agosto). Seppur così giovane, però, il principe Nikolai di Danimarca ha già fatto parlare molto di sé.– suo padre è Joachim, secondogenitosovrana – si è fatto notare per il fascino e la bellezza, diventando uno dei modelli con il sangue blu più contesi in circolazione. In occasione del suo compleanno, la piccola Athena, sua sorellastra, gli ha scattato alcune foto, diffuse poi sulla pagina InstagramCasa Reale Danese. Eccole qui sotto.

