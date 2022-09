Configurare il Firewall in Windows 11 e 10

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 5 settembre 2022) In un mondo sempre più connesso una componente indispensabile per tutti i computer è il, ossia lo strumento che filtra le connessioni in entrata ed in uscita, bloccando l'accesso non autorizzato a programmi nocivi e intrusi. Non conoscere come regolare ilporterà inevitabilmente ad un'intrusione o a un'infezione pesante sul PC, magari perché si è sempre confermato su Sì senza controllare a cosa fornivamo accesso e cosa abbiamo lasciato uscire od entrare dal nostro computer. Per poter comprendere bene il funzionamento di questo importantissimo strumento di sicurezza in questa guida vi mostreremo come attivare, controllare e gestire ildi; se siamo già utenti più navigati, vi mostreremo anche come accedere al pannello avanzato di controllo dele come ...