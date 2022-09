Colin Farrell:” I protagonisti sono matti in un modo tutto loro” (Di lunedì 5 settembre 2022) Grande attesa per Colin Farrell al Lido di Venezia, e l’attore irlandese nonha deluso le attese. Molto disponibile con i fan, non si è risparmiato in selfie e autografi. Presenta a Venezia GLI SPIRITI DELL’ISOLA, il nuovo film di Marti n McDonagh, film in concorso, che è piaciuto molto alla critica e al pubblico. Cosa ha detto in conferenza Colin Farrell? “Le sceneggiature di McDonagh sono straordinarie e sono sempre così profondamente commosso, emotivamente e psicologicamente dai mondi che crea e dai personaggi che disegna”, ha detto l’irlandese Farrell (The Batman e 13 Vite i sui ultimi film). E ancora “Tutti i protagonisti sono un po’ folli. matti in un modo tutto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 settembre 2022) Grande attesa peral Lido di Venezia, e l’attore irlandese nonha deluso le attese. Molto disponibile con i fan, non si è risparmiato in selfie e autografi. Presenta a Venezia GLI SPIRITI DELL’ISOLA, il nuovo film di Marti n McDonagh, film in concorso, che è piaciuto molto alla critica e al pubblico. Cosa ha detto in conferenza? “Le sceneggiature di McDonaghstraordinarie esempre così profondamente commosso, emotivamente e psicologicamente dai mondi che crea e dai personaggi che disegna”, ha detto l’irlandese(The Batman e 13 Vite i sui ultimi film). E ancora “Tutti iun po’ folli.in un...

WeCinema : È vero, è lunedì... ma in laguna sono arrivati loro ?? Brendan Gleeson, Colin Farrell e Martin McDonagh ??… - raimovie : In Conferenza per il film THE BANSHEES OF INISHERIN(Venezia 79) il regista Martin McDonagh e gli attori Colin Farre… - willycuba65 : RT @ineedalcool: Colin Farrell a 46 anni piscia in testa a tutti #Venezia79 - CristinaScaran4 : RT @blackgrrrl: Non io che guardo tutta la conferenza stampa di The Banshees of Inisherin infastidita perché manca una L al cognome di Coli… - DoliverLevine : RT @_movieswatch: 'The Banshees of Inisherin' di Martin McDonagh ha ricevuto ben 12 minuti di standing ovation (il più lungo del Festival)… -