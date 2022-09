Clochard ucciso a Napoli: «Esecuzione in stile Gomorra, volevano provare la pistola» (Di lunedì 5 settembre 2022) Lo scorso 31 luglio a Napoli è stato ucciso il 56enne Davide Fogler, Clochard che ogni tanto faceva il parcheggiatore nel suo quartiere. Tra le ipotesi al vaglio della Procura c’è anche quella dell’omicidio nell’ambito di una sorta di “battesimo da killer” o di un delitto per gioco, secondo quanto scrivono Il Mattino e l’edizione napoletana di Repubblica. L’omicidio si è verificato in via Ilioneo, nel quartiere di Bagnoli, dove il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno del locale nel quale viveva. su Open Leggi anche: Alessandro, il 13enne che si è tolto la vita e le minacce dei bulli: «Ucciditi», «Buttati giù» Gragnano, indagini su 6 ragazzi dietro i messaggi di insulti al 13enne caduto dal quarto piano: 5 sono minorenni Spari in pieno centro a Napoli, scoppia il panico fuori da un bar – Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Lo scorso 31 luglio aè statoil 56enne Davide Fogler,che ogni tanto faceva il parcheggiatore nel suo quartiere. Tra le ipotesi al vaglio della Procura c’è anche quella dell’omicidio nell’ambito di una sorta di “battesimo da killer” o di un delitto per gioco, secondo quanto scrivono Il Mattino e l’edizione napoletana di Repubblica. L’omicidio si è verificato in via Ilioneo, nel quartiere di Bagnoli, dove il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno del locale nel quale viveva. su Open Leggi anche: Alessandro, il 13enne che si è tolto la vita e le minacce dei bulli: «Ucciditi», «Buttati giù» Gragnano, indagini su 6 ragazzi dietro i messaggi di insulti al 13enne caduto dal quarto piano: 5 sono minorenni Spari in pieno centro a, scoppia il panico fuori da un bar – Il ...

