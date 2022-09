Classifica supermercati più convenienti | ecco dove fare la spesa per risparmiare

fainformazione : Caro spesa, ecco la classifica dei supermercati più convenienti Classifica supermercati più convenienti: inutile d… - fainfocultura : Caro spesa, ecco la classifica dei supermercati più convenienti Classifica supermercati più convenienti: inutile d… - QdSit : Un dato allarmante. Più di un italiano su due (51%) ha tagliato la spesanel carrello in seguito ai rincari energeti… - Nutizieri : Classifica dei supermercati di Bologna dove si spende meno (secondo Altroconsumo) - gsantambrogio1 : RT @MassimoGiordani: È veritiera la classifica dei #supermercati più convenienti stilata da @Altroconsumo? Da quanto si evince in questa in… -

... in questo caso, le insegne die ipermercati più economiche sono Famila Superstore e Dok. Quanto ai discount - tenuti in unaseparata perché hanno una minore offerta di ...SPESA ECONOMICA, I DISCOUNT SPICCANO SU IPERMERCATI EAi primi 7 posti nelladella spesa più economica in assoluto si posizionano solo discount, in cima Aldi ed Eurospin, ...Una manciata di turni, dalla serie A alla Lega Pro, e la costante del tifo becero già ci squaderna una serie di episodi da brividi. Gli ultimi a ...Il capoluogo turritano è al quarto posto della classifica nazionale con un +12,4% di rincari nell’arco di dodici mesi, Cagliari è 34esima in Italia con un’impennata del 10,1% ...