Cade da una scala e batte la testa, grave 76enne (Di lunedì 5 settembre 2022) Costa di Mezzate. Sarebbe caduto da una scala, battendo violentemente la testa da un’altezza di circa un metro e mezzo. È successo lunedì mattina, intorno alle 9, all’interno di una ditta di Costa di Mezzate. A farne le spese, secondo le prime ricostruzioni, il titolare dell’attività, trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a causa di un grave trauma cranico. Sul posto, in via Landri, nella zona industriale del paese, sono intervenute l’automedica e l’ambulanza, oltre ai carabinieri e i tecnici dell’Ats. Le condizioni dell’uomo, 76 anni sarebbero critiche: da chiarire la dinamica alla base dell’infortunio. Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 settembre 2022) Costa di Mezzate. Sarebbe caduto da unando violentemente lada un’altezza di circa un metro e mezzo. È successo lunedì mattina, intorno alle 9, all’interno di una ditta di Costa di Mezzate. A farne le spese, secondo le prime ricostruzioni, il titolare dell’attività, trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a causa di untrauma cranico. Sul posto, in via Landri, nella zona industriale del paese, sono intervenute l’automedica e l’ambulanza, oltre ai carabinieri e i tecnici dell’Ats. Le condizioni dell’uomo, 76 anni sarebbero critiche: da chiarire la dinamica alla base dell’infortunio.

