Assegnazione alloggi Capodimonte, APB: “Vicenda rischia di complicarsi” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ Luigi Diego Perifano, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Angelo Miceli, Luigia Piccaluga, Vincenzo Sguera e Marialetizia Varricchio. “L’annosa questione della Assegnazione dei 52 alloggi di edilizia residenziale pubblica in C.da Capodimonte rischia di complicarsi, vanificando le aspettative di decine di famiglie che da tempo lottano per il diritto alla casa. Sono note le questioni tecniche e burocratiche che hanno sin qui causato un rallentamento nella esecuzione delle opere e conseguentemente nella Assegnazione degli alloggi, ma francamente non ci interessa innescare polemiche che non servono a risolvere il problema. Quello che noi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ Luigi Diego Perifano, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Angelo Miceli, Luigia Piccaluga, Vincenzo Sguera e Marialetizia Varricchio. “L’annosa questione delladei 52di edilizia residenziale pubblica in C.dadi, vanificando le aspettative di decine di famiglie che da tempo lottano per il diritto alla casa. Sono note le questioni tecniche e burocratiche che hanno sin qui causato un rallentamento nella esecuzione delle opere e conseguentemente nelladegli, ma francamente non ci interessa innescare polemiche che non servono a risolvere il problema. Quello che noi ...

