Un Altro Domani (anticipazioni 5-9 settembre 2022): Julia è incinta (Di domenica 4 settembre 2022) Julia Un Altro Domani si allarga. Per le prossime due settimane, la soap, tornata a sorpresa alle 14.45, si protrarrà fino alle 16.30 circa. Per Julia, che ha appena scoperto di essere incinta, e Carmen, appena fidanzatasi con un uomo che non ama, saranno puntate cruciali. Ecco le anticipazioni nel dettaglio. Un Altro Domani: anticipazioni da lunedì 5 a venerdì 9 settembre Carmen, disperata, confessa a Enoa di essere innamorata di un Altro uomo, e non di Victor con il quale si è appena fidanzata. Julia ha la conferma di essere incinta proprio nel momento un cui le piomba inaspettatamente in casa Diana con armi e bagagli. Cloe decide di andare a Madrid per ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 settembre 2022)Unsi allarga. Per le prossime due settimane, la soap, tornata a sorpresa alle 14.45, si protrarrà fino alle 16.30 circa. Per, che ha appena scoperto di essere, e Carmen, appena fidanzatasi con un uomo che non ama, saranno puntate cruciali. Ecco lenel dettaglio. Unda lunedì 5 a venerdì 9Carmen, disperata, confessa a Enoa di essere innamorata di unuomo, e non di Victor con il quale si è appena fidanzata.ha la conferma di essereproprio nel momento un cui le piomba inaspettatamente in casa Diana con armi e bagagli. Cloe decide di andare a Madrid per ...

