Spezia-Bologna 2-2, Mihajlovic: «Gli errori sono tecnici, dipende dalla qualità dei giocatori» (Di domenica 4 settembre 2022) Spezia-Bologna si è conclusa in pareggio (2-2). Al termine del match, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha commentato il risultato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Qual è il suo stato d’animo? Ha avuto un confronto con la società? “Ti piacerebbe? Il mio stato d’animo è lo stesso dopo Verona o Salernitana. Partiamo bene, facciamo gol e smettiamo di giocare e ci abbassiamo. Ci è mancato coraggio nel salire con i quinti, andare in attacco e andare sui loro centrali. Siamo stati bassi, loro hanno preso campo perché avevano i braccetti e per questione di tempo abbiamo preso gol. Nel secondo tempo ci siamo sistemati, nel nostro miglior momento abbiamo preso un autogol ma abbiamo avuto forza di reagire, cercando di vincerla senza riuscirci. Ho provato a mettere i ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022)si è conclusa in pareggio (2-2). Al termine del match, il tecnico del, Sinisa, ha commentato il risultato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Qual è il suo stato d’animo? Ha avuto un confronto con la società? “Ti piacerebbe? Il mio stato d’animo è lo stesso dopo Verona o Salernitana. Partiamo bene, facciamo gol e smettiamo di giocare e ci abbassiamo. Ci è mancato coraggio nel salire con i quinti, andare in attacco e andare sui loro centrali. Siamo stati bassi, loro hanno preso campo perché avevano i braccetti e per questione di tempo abbiamo preso gol. Nel secondo tempo ci siamo sistemati, nel nostro miglior momento abbiamo preso un autogol ma abbiamo avuto forza di reagire, cercando di vincerla senza riuscirci. Ho provato a mettere i ...

