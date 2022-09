Scaffalature metalliche | perché è importante scegliere quella giusta

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 4 settembre 2022) L’organizzazione del magazzino è un fattore cruciale nell’organizzazione di un’azienda, e lo è ancora di più in un momento storico in cui sono particolarmente importanti tempi ed efficacia delle consegne. Per questo motivo, la scelta delle giustenel proprio magazzino può essere di grande aiuto sia in termini di gestione degli spazi che di velocità del pickup della merce. Nel primo caso, è evidente che dimensioni e caratteristiche di uno spazio adibito a magazzino vanno contemperate con la quantità della merce da allocare e anche con le misure degli oggetti. Nel secondo,è spessoche gli addetti al magazzino o chi deve fare il pickup per la preparazione degli ordini possa accedere in modo veloce alla merce, ottimizzando così i tempi di lavoro e quindi la stessa produttività dell’azienda. Ci sono ...