Pall_Gonfiato : Ravezzani su Allegri: 'Continuare a dirsi soddisfatto per le prestazioni lo rende solo ridicolo' - Chicchi30034355 : Ravezzani pensavo parlasse di DRAGHI invece si riferiva ad Allegri - gilardisil : @orizzonte_oriz @stefymigliori @mdlet72 @VinnieVegaPF @il_laocoonte @OneFootball Commento di ravezzani: a vedere gi… - Rocha496 : @ravezzanif Dimenticavo, nella rottura di coglioni continua, mi sembra che anche la DEA faccia ridere. Ma no Ravez… - TUTTOJUVE_COM : Ravezzani: 'Juve deludente nel gioco eppure si trova nella zona alta della classifica senza Pogba e Chiesa. Allegri… -

Juventus, Vlahovic nel mirino: 'Deve fare di più' Dusan Vlahovic © LaPresseFabiosul suo ... Evitiamo i processi ad'. Discorso diverso invece per l'attaccante serbo: 'Da Vlahovic, ...... dopo il deludente pareggio a Marassi con la Sampdoria, anche da Fabio. Il direttore di TeleLombardia scrive su twitter Fioccano le reazioni: 'La colpa diè di non essere un ...Attraverso il proprio canale Twitter, il giornalista Fabio Ravezzani commenta il pareggio 1-1 tra Juventus e Roma dove hanno offerto una prova monstre su tutti Dusan Vlahovic, in rete contro ...Pareggio che lascia rammarico quello della Juventus contro la Roma e Vlahovic finisce nel mirino: "E' doveroso" ...