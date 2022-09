Questione alloggi, la graduatoria regionale ‘agita’ gli assegnatari beneventani (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Torna prepotentemente la Questione degli alloggi di nuova costruzione Acer ubicati nel quartiere di Contrada Capodimonte. E si torna a parlare di abitazioni perchè il tunnel per 52 delle 252 famiglie che avevano avuto l’assegnazione rischia di essere più buio di prima. Una luce che sembrava ben visibile, di colpo, potrebbe sparire. Il Movimento Lotta per la Casa è apparso con una nota dura, diretta all’amministrazione comunale in totale, maggioranza e opposizione, e in particolare agli assessori Chiusolo e Ambrosone. Cinquantadue famiglie che, dopo nove lunghi anni, chiedono di poter finalmente mettere piede nella casa che gli spetta di diritto, allontanando un rischio che si sta palesando ai loro occhi e che potrebbe, di fatto, estrometterli dalla graduatoria. Dalla metà di luglio, infatti, la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Torna prepotentemente ladeglidi nuova costruzione Acer ubicati nel quartiere di Contrada Capodimonte. E si torna a parlare di abitazioni perchè il tunnel per 52 delle 252 famiglie che avevano avuto l’assegnazione rischia di essere più buio di prima. Una luce che sembrava ben visibile, di colpo, potrebbe sparire. Il Movimento Lotta per la Casa è apparso con una nota dura, diretta all’amministrazione comunale in totale, maggioranza e opposizione, e in particolare agli assessori Chiusolo e Ambrosone. Cinquantadue famiglie che, dopo nove lunghi anni, chiedono di poter finalmente mettere piede nella casa che gli spetta di diritto, allontanando un rischio che si sta palesando ai loro occhi e che potrebbe, di fatto, estrometterli dalla. Dalla metà di luglio, infatti, la ...

