Quali iPhone supportano iOS 16 e chiarimenti sulla data di uscita (Di domenica 4 settembre 2022) Quali iPhone supportano iOS 16 tra generazioni vecchie e nuove di melafonini? Quale sarà poi la data esatta di uscita del nuovo aggiornamento Apple per tutti gli utenti? Giunti alla vigilia della settimana con protagonista l'Apple Event del 7 settembre, è decisamente il caso di chiarire più aspetti della prossima distribuzione software, come al solito, sempre tanto attesa in questa fase dell'anno. Tutti i dispositivi supportati Purtroppo, l'aggiornamento nuovo di zecca non arriverà per alcuni dispositivi ancora molto diffusi, in primis l'iPhone 6S, iPhone 7 e anche il compatto iPhone SE di prima generazione. Allo stesso tempo, tuttavia, l'update potrà partire su device più recenti come l'iPhone SE di seconda generazione e terza, ...

